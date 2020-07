Kim Kardashian fala sobre doença mental de Kanye West: "É bipolar"

Depois de ter ficado em choque com as acusações que o marido, Kanye West, teceu sobre a vida privada do casal durante um comício no estado da Carolina do Sul, Kim Kardashian esclareceu a polémica e falou pela primeira vez sobre o comportamento bipolar do marido.

A estrela do reality show ‘Keeping Up With the Kardashians’, emitiu um longo comunicado esta quarta-feira, dia 22 julho, na sua conta de Instagram, em que abordou pela primeira vez a doença mental do marido. "Como muitos de vocês sabem, o Kanye é bipolar. Eu entendo que o Kanye esteja sujeito a críticas por ser uma figura pública e as suas ações, por vezes, podem causar fortes opiniões e emoções. Ele é um homem brilhante, mas complicado", começou por escrever numa série de Instastories (histórias instantâneas).

" (…) Aqueles que entendem o que é a doença mental ou comportamento compulsivo, sabem que a família não tem poder a não ser que a pessoa seja menor de idade", continuou.

" (…) Percebo que o Kanye seja alvo de críticas por ser uma figura pública e por certas ações que desencadearam opiniões e emoções fortes. Ele é uma pessoa brilhante mas complicada que, no pico da pressão de ser um artista e um homem negro, que passou pela perda dolorosa da mãe, tem de lidar com o isolamento a que é votado por sofrer de um distúrbio bipolar", acrescentou ainda.

Nos últimos meses o rapper norte-americano tem estado em grande destaque na imprensa internacional ao anunciar a candidatura à presidência dos Estados Unidos, tendo feito acusações polémicas durante o seu primeiro comício.

Kanye West tem ainda publicado vários tweets que dão conta que o mesmo se estava a divorciar de Kim Kardashian, com quem tem quatro filhos e está casado desde 2014. Posteriormente, as publicações foram apagadas.

De acordo com o tablóide britânico ‘The Sun’, Kim Kardashian terá consultado advogados com o objetivo de se divorciar do rapper.