Kim Kardashian faz a escolha mais difícil da sua vida pelo marido

Kanye West surpreendeu a mulher, Kim Kardashian, com um ultimato: ou fica com ele ou com ‘Keeping Up With the Kardashians’.O músico terá deixado bem claro que o casamento entre os dois só poderá continuar se a socialite abandonar o reality show que protagoniza desde 2006 ao lado da mãe e das irmãs.Nas últimas semanas, Kanye tem marcado presença assídua nas notícias, depois de anunciar a sua candidatura à presidência dos Estados Unidos.Entretanto, Kim foi fotografada a chorar no carro durante uma visita ao marido no seu rancho no Wyoming. Agora, a revista ‘Life&Style’ revela o verdadeiro tema da discussão., começa por dizer uma fonte próxima da empresária à publicação., acrescenta.Kim, de 39 anos, e Kanye, de 43, viajaram na semana passada até Punta Cana, na República Dominicana, num jato privado, para uma semana de reclusão, na tentativa de salvar o seu casamento de cinco anos.O casal foi visto no Aeroporto de Miami ao lado dos quatro filhos de ambos: North, Saint, Chicago e Psalm.