Kim Kardashian mostra interior da mansão na Califórnia

04 fev 2020 • 13:15

K

im

Kardashian

abriu as portas da mansão que tem em Calabasas, perto de Los Angeles, na Califórnia, para destacá-la na capa da revista '

Architectural Digest', algo que confessou ser um sonho realizado.



Saint, de quatro anos, Chicago, de dois, e Psalm, de apenas oito meses.

"Na verdade, nunca usei a nossa piscina", admitiu Kim. "Sim, é verdade, podem acreditar. Mas eu amo a nossa piscina. Ela é realmente especial porque está totalmente aquecida", acrescentou Kim Kardashian, que coleciona milhões de seguidores no Instagram e rasgados elogios pelas curvas de sonho que não se inibe de exibir.

A decoração da moradia, que foi comprada em 2013, mostra-se mais simples do que os milhões de seguidores da socialite estavam à espera."Esta capa é algo com que sempre sonhei. Aqui está um pouco do nosso reflexo do nosso estilo minimalista e uma fotografia do, escreveu Kim na legenda da publicação, onde mostra alguns detalhes e o quarto cor-de-rosa da filha mais velha, de seis anos, em comum com o companheiro, Kanye West. Além de North, o casal tem mais três filhos:A irmã mais velha do clã Kardashian mostrou ainda a piscina da mansão, mas surpreendeu ao confessar que nunca lá nadou.