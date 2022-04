Kim Kardashian: “O Kanye será sempre família” "No final do dia, só quero que os meus filhos sejam felizes e saudáveis", defendeu a socialite.

Kim Kardashian falou mais uma vez da sua relação com o pai dos filhos e ex-marido, Kanye West. A socialite americana disse numa entrevista à ABC que o rapper, com quem esteve casada sete anos, "será sempre família". E acrescentou que sempre falou abertamente com os filhos em relação à separação. "No final do dia, só quero que os meus filhos sejam felizes e saudáveis, e que achem que o pai é o melhor do Mundo." Recorde-se que o fim da relação foi muito conturbado.

