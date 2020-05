Kim Kardashian partilha nova sessão fotográfica escaldante e leva fãs à loucura

21 mai 2020 • 14:16

A carregar o vídeo ...

O rabo de Kim Kardashian dá que falar

Considerada uma das rainhas do Instagram, Kim Kardashian, que tem mais de 170 milhões de seguidores só nesta rede social, levou os fãs ao delírio com a nova sessão fotográfica escaldante que protagonizou.Nas imagens, a mulher de Kanye West aparece com um biquíni branco, que deixa em evidência as suas curvas.Os elogios à forma de Kim não se fizeram esperar.