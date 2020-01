Kobe Bryant combinou com a mulher nunca viajarem juntos de helicóptero

Aprendi muito, mas talvez a coisa mais profunda tenha sido o amor intenso e incondicional que se tem pelos filhos. Sou abençoado por ter tido essa experiência quatro vezes e não há nada mais poderoso neste mundo".



". Kobe Bryant e Vanessa conheceram-se há 20 anos e casaram-se há 18 . Ao longo desse período ultrapassaram várias crises na relação e viviam agora tempos felizes com a chegada da pequena Capri.

Kobe Bryant e uma das filha, Gianna, de 13 anos, perderam a vida num desastre de helicóptero, no domingo O antigo jogador de basquetebol usava frequemente este meio de transporte para sair de Los Angeles, no entanto, fez um pacto com a mulher, Vanessa Bryant, com quem teve quatro filhas.", revelou uma fonte próxima da família à People.Kobe já tinha explicado que tinha adotado o helicóptero para se deslocar para "" para estar com a família. As quatro filhas - a última nasceu em junho - eram a grande prioridade da estrela.", afirmou, em novembro. "