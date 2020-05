Kylie Jenner acusada de inventar fortuna para conquistar título de bilionária

está a ser acusada de mentir sobre valores de sua empresa 'Kylie Cosmetics' para alcançar o título bilionária mais jovem do mundo conquistado através da revista '

Este ano, Kylie Jenner vendeu metade da sua empresa de cosméticos a dos maiores investidores de todos os tempos. No entanto, as notas da transação revelam que tem inflacionado o valor e o sucesso de seu negócio durante vários anos", pode ler-se na publicação.



Forbes', em março.. "

De acordo com a revista, os novos cálculos apontam para que a fortuna pessoal da irmã de Kim Kardashian seja de pouco menos que 900 milhões de dólares.

Quando Kylie vendeu 51% da empresa, foi noticiado que a faturação da empresária seria de 1.2 bilhões de dólares. Porém, no contrato com a empresa que realizou a compra foi revelado os negócios de Kylie são significativamente menores e menos lucrativos do que a socialite e a família sempre defenderam.

A empresária usou a rede social Twitter para se defender, afirmando que nunca mentiu acerca dos valores.