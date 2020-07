Kylie Jenner arrisca cinco anos de prisão

Kylie Jenner está em maus lençóis. A empresária, de 22 anos, está sob investigação depois de a ‘Forbes’ lhe ter atribuído uma fortuna avaliada em 900 milhões de euros.Mais tarde, a publicação fez saber que os documentos enviados pelos contabilistas de Jenner eram falsos e que a fortuna da irmã das Kardashian era, afinal, muito inferior.Ainda assim, as autoridades norte-americanas decidiram analisar as contas da empresa Kylie Cosmetics, devido a suspeitas de fraude. Se esta situação se verificar, a jovem arrisca uma pena de prisão que pode ir até cinco anos., disse à revista ‘In Touch’ uma fonte próxima da empresária. "A Kylie é obcecada por dinheiro e poder, mas a sua vida é tão falsa como os seus lábios!", acrescentou.A publicação contactou um advogado de Beverly Hills, que diz que se for provado que Jenner falsificou documentos (extratos bancários e declarações fiscais), de forma a inflacionar o negócio da venda de parte da sua empresa de cosméticos, ela poderá ser acusada de fraude de investimento.Recorde-se que a multinacional de maquilhagem Coty adquiriu 51% da Kylie Cosmetics em novembro do ano passado, por 543 milhões de euros, sendo que a empresa estava avaliada em 1,08 mil milhões.Jenner nega todas as acusações e diz que o artigo da ‘Forbes’ baseia-se em "suposições não comprovadas".