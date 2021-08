Kylie Jenner banhada em ‘ouro’ Jovem milionária mostrou lado mais sensual para divulgar a sua nova linha de maquilhagem

Kylie Jenner banhada em ‘ouro’

27 ago 2021 • 16:29

Kylie Jenner completou 24 anos no passado dia 10 de agosto e, em jeito de celebração, lançou mais uma linha da sua marca de maquilhagem inspirada no tema ‘Ouro 24K’. Para promover os novos produtos, a jovem milionária norte-americana protagonizou mesmo uma nova sessão fotográfica bem sensual e muito ousada. Ficam as imagens...

Mais sobre

artigos relacionados