Kylie Jenner celebra 3º aniversário da filha Stormi com festa excêntrica

surpreendeu os convidados ao mostrar um insuflável gigante com a cara da filha. Já no interior da festa, os familiares e restantes convidados podiam deslocar-se a uma roulote de fast food especializada em empanados de frango.Apesar de estarem separados, Travis Scott e Kylie Jenner mostram ter uma boa relação em prol da mais nova. No final, o cantor e a socialite cantaram os parabéns à filha.Veja aqui o vídeo: