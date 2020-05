Kylie Jenner compra mansão de luxo

Otempo é de quarentena, mas para Kylie Jenner é também de oportunidade de negócio. A estrela de televisão e empresária de 22 anos acaba de adquirir por 27 milhões de euros uma propriedade na Califórnia que ainda há poucas semanas estava à venda no mercado por 41 milhões.A mansão situa-se em Holmby Hills, um dos bairros mais exclusivos de Los Angeles, EUA, e oferece todo o tipo de luxos.De entre as comodidades, contam-se sete esplendorosas suítes, catorze casas de banho, um bar privado e uma garagem com capacidade para vinte viaturas, o que não será de mais para a extensa coleção de carros de luxo de Kylie.A propriedade conta ainda com quatro apartamentos para hóspedes equipados com cozinha e oferece também uma piscina central para a qual confluem todos os quartos.Mas as excentricidades da mansão da mais nova e rica estrela do clã Kardashian não se ficam por aqui. Com uma área de 19 mil metros quadrados, a propriedade inclui ainda uma sala de cinema interior e uma espécie de anfiteatro para projeção de filmes ‘outdoor’ (no exterior), tem também um ginásio privado e uma área multidesportiva, onde se inclui um campo de ténis e outro de basquetebol.Kylie Jenner vive atualmente numa casa de 11 milhões de euros em Hideen Hills, também na Califórnia e detém ainda, com o namorado Travis Scott, uma mansão de 12 milhões em Beverly Hills, bem como uma casa de férias em Palm Springs.Por causa da pandemia mundial, Kylie tem passado o tempo de quarentena com a filha, Stormi, de quem tem partilhado alguns vídeos.Família e amigos mais próximos continuam a sugerir uma segunda gravidez, mas aumentar a família ainda não estará para breve. "Todos me pressionam para isso porque todos amam a Stormi. Definitivamente sinto pressão lhe dar um irmão, mas ainda não há planos", afirmou recentemente Kylie.