Kylie Jenner e Travis Scott separados

documentário da Netflix ‘Travis Scott: Look Mom I Can Fly’.

Ao fim de dois anos de relacionamento - e com uma filha em comum, Stormi, de um ano - Kylie Jenner, de 22 anos, e Travis Scott, de 28, estão separados.De acordo com a imprensa internacional, a socialite e o rapper decidiram "dar um tempo" na relação, depois de um longo período a tentarem resolver problemas em torno do romance.Os dois foram vistos pela última vez juntos em público na apresentação doO mau-estar entre o casal ficou evidente quando a jovem empresária surgiu sem o cantor no casamento de Justin Bieber e Hailey Baldwin, que aconteceu esta segunda-feira.Em relação à pequena Stormi, consta que Kylie e Travis chegaram a acordo para partilhar a custódia da menina, não tendo sido necessária a intervenção de advogados para resolver essa questão.Os fãs de Kylie Jenner e Travis Scott aguardam agora uma reconciliação, até porque há quem acredite que tudo não passa de um golpe publicitário.