Kylie Jenner faz revelações sobre a vida sexual em entrevista à Playboy

Kylie Jenner e Travis Scott admitiram, em entrevista à Playboy para a edição especial ‘Pleasure Issue’, que a vida sexual do casal melhorou após terem uma filha.A empresária de sucesso revelou ao companheiro nunca ter pensado em posar para a Playboy, mas o facto de Travis Scott estar nos 'bastidores', na direção criativa e em controlo das imagens, fez Kylie render-se e a assumir a confiança no parceiro.O rapper e a influencer revelaram a razão para a sua relação funcionar bem: "Pensamos da mesma forma, temos os mesmos objetivos e paixões na vida. Para além do facto de que temos boa química, e divertimo-nos muito juntos. És o meu melhor amigo. Entre todos os altos e baixos que todas as relações têm, crescemos juntos e ficamos cada vez mais fortes", explica Kylie, durante a entrevista conduzida pelo próprio parceiro.Travis afirma que apesar de muita gente dizer que a vida sexual piora após ter um bebé, a experiência deles "foi o oposto". Entre risos, a estrela do reality show "Keeping up with the Kardashians" responde: "Sim, acho que provámos que esse rumor está errado".