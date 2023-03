Kylie Jenner pronta para mudar legalmente nome do filho Influencer e Travis Scott estão arrependidos com o primeiro nome que deram à criança.

Kylie Jenner e Travis Scott

Kylie Jenner e Travis Scott estão prontos para mudar legalmente o nome do segundo filho, nascido em fevereiro do ano passado.



Arrependidos com o primeiro nome que deram à criança, Wolfe Jacques Webster, a influencer e o rapper norte-americano decidiram chamar o filho mais novo de Aire Webster.

