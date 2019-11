Kylie Jenner vende metade da marca por uma fortuna

1085 milhões de euros.



Os rumores andavam a correr desde o início deste ano, e está agora confirmado. Kylie Jenner, a irmã mais nova do clã Kardashian, vendeu metade da sua marca de sucesso, Kylie Cosmetics, avaliada em

Segundo a imprensa internacional, a venda foi feita por cerca de 600 milhões de dólares, o que equivale a 543 milhões de euros, ao grupo Coty, uma empresa multinacional de cosméticos.







Em março deste ano, a revista Forbes voltou a eleger Kylie Jenner como a mais jovem bilionária de todos os tempos, depois de ter alcançado o mesmo título no ano passado, em 2018.



A jovem tem aumentado a sua fortuna e o seu poder no mundo de cosméticos desde o lançamento da lucrativa marca de batons, delineadores de lábios, paletas de sombras entre outros artigos de beleza. Logo no primeiro ano após introduzir a marca no mercado, a Kylie Cosmetics rendeu milhões de euros.



Recorde-se que Kylie Jenner é mãe de uma menina, Stormi Webster, fruto da relação que mantinha com o rapper Travis Scott. Os dois decidiram separar-se em outubro deste ano, mas, no entanto, acredita-se que haja uma reconciliação para breve. O ex-casal garante preservar uma boa relação, sobretudo pelo bem-estar da filha que têm em comum, de apenas um ano.