La Féria homenageia Maria João Abreu e José Raposo

O encenador Filipe La Féria usou o palco do Teatro Politeama, em Lisboa, para homenagear Maria João Abreu (1964-2021) e José Raposo, que dirigiu em vários espetáculos.Após mais uma sessão do espetáculo ‘Revista é Sempre Revista’, que conta com a participação de Ricardo Raposo – um dos dois filhos do famoso casal de atores –, foi colocado, em cadeiras da plateia, o nome dos dois intérpretes, numa cerimónia emotiva que contou com a presença de muitos artistas e amigos do par.

No domingo, Ricardo Raposo recorreu às redes sociais para agradecer a iniciativa de La Féria e para enviar “um grande beijo de carinho aos colegas que me mimaram ontem como se não houvesse hoje”.