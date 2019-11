Lady Gaga arrasada com fim de relação

Afinal, nem tudo foi encenado.Depois de Lady Gaga ter afirmado, numa entrevista a Oprah Winfrey, que o seu romance com Bradley Cooper foi planeado ao rigor para levar a imprensa a acreditar que os dois estavam mesmo apaixonados, a revista ‘Life & Style’ vem agora dizer que nem tudo foi uma ficção.Com o título ‘Lady Gaga: The Worst Year of My Life’, o artigo revela que a história de amor retratada emsaltou para a vida real e, tal como no filme, não acabou bem.Lady Gaga e Bradley Cooper começaram a sair juntos depois de estarem separados de Christian Carino e Irina Shayk, respetivamente., conta uma fonte à publicação, acrescentando que o ator terminou a relação quando esta começou a ficar séria., revela a mesma fonte.Numa tentativa de esquecer Cooper, Gaga iniciou uma relação com o técnico de som Dan Horton. O romance começou no verão passado e terminou há cerca de um mês, intensificando ainda mais o desequilíbrio emocional da cantora.Recorde-se que Gaga disse a Oprah que a sua relação com Cooper foi uma mentira e a atuação nos Óscares uma encenação., afirmou a cantora, que se encontra a fazer espetáculos em Las Vegas e que está a tentar ultrapassar os traumas com recurso a terapia.