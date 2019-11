Lady Gaga assume que planeou romance com Bradley Cooper

Lady Gaga surpreendeu ao assumir que planeou o alegado romance com Bradley Cooper, e que tanto deu que falar na imprensa de todo o mundo., confessou a cantora, em entrevista ao site 'Cinema Blend'.O plano exigiu dedicação.Lady Gaga e Bradley Cooper protagonizaram um par romântico no filmeRecorde-se que assim que começaram os rumores de que estaria a acontecer uma paixão acesa entre Bradley Cooper e Lady Gaga, a cantora foi apontada como a responsável pelo mau-estar no casamento do galã de Hollywood com a modelo russa Irina Shayk, ex-namorada de Cristiano Ronaldo.O ex-casal acabou mesmo por separar-se, em junho deste ano. Bradley e Irina têm