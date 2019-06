Lady Gaga comenta 'affair' com Bradley Cooper

Lady Gaga e Bradley Cooper

Bradley Cooper e Lady Gaga estão novamente solteiros e podem, finalmente, fazer as delícias aos fãs e começar a namorar. Mas parece que essa história já começa a irritar a cantora.A estrela de 'Assim Nasce uma Estrela', num concerto que deu em Las Vegas, pediu para pararem de a juntar ao ator. "Mais uma coisa, sejam queridos ou vão-se f****".Desde as gravações do filme que a cumplicidade entre Lady Gaga e Bradley Cooper levou os fãs a especular um romance. A cantora acabou por se separar em fevereiro e o ator terminou a relação com Irina Shayk na semana passada, após quatro anos de relação e uma filha em comum, Lea, de dois anos.Agora, os fãs dos dois artistas querem juntá-los, tal como no filme...