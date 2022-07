Lady Gaga contrata seguranças para a roupa

Cantora quer que as peças, algumas com assinatura de Donatella Versace, sejam vigiadas 24 horas por dia.

Lady Gaga

Lady Gaga contratou seguranças para protegerem o seu guarda-roupa durante a próxima digressão mundial, Chromatica Ball, assim se chama. De acordo com o ‘The Sun’, a artista de 36 anos, quer que as peças, algumas delas com assinatura de Donatella Versace, sejam vigiadas 24 horas por dia."As roupas que Lady Gaga usará não têm preço porque foram feitas especialmente para ela", revelou uma fonte à publicação. "Há muitas peças que estão a ser guardadas 24 horas por dia, sete dias por semana, porque são tão preciosas e sua equipa não quer que sejam danificadas ou vistas por ninguém. Ela adora trocar de roupa, então há muitas roupas para guardar."Ainda de acordo com o jornal, a artista de 36 anos gosta de ser falada pela ousadia das suas escolhas e, durante os longos ensaios, nunca permitiu que os elementos da equipa presentes captassem qualquer tipo de imagem para não estragarem as surpresas para o público.A tournée arrancou em Dusseldorf, Alemanha, no domingo. Até ao momento, Lady Gaga tem cerca de 20 concertos marcados, mas é expectável que acrescente novas datas à agenda.n