Lady Gaga e Bradley Cooper conheceram-se em evento solidário

Agora, são conhecidos os detalhes da primeira vez que os dois artistas se cruzaram. Tudo terá acontecido num evento solidário em Los Angeles.Enquanto Lady Gaga interpretava o êxito francês ‘La Vie en Rose’, Cooper já só pensava no brilharete que esta podia fazer ao seu lado no grande ecrã. E assim foi...O ex-companheiro de Irina Shayk entrou em contacto com os agentes da cantora e dias depois encontraram-se para definir todos os pormenores. Meses depois uniram-se para gravar ‘Assim Nasce Uma Estrela’.O filme estreou nas salas de cinema no final de 2018 e revelou-se um verdadeiro sucesso. Os rumores de que a cumplicidade entre os dois tinha superado a ficção aumentaram de dia para dia e culminaram com a atuação escaldante que ambos fizeram nos Óscares, em janeiro.Cooper acabou por terminar a relação com Irina Shayk, com quem tem uma filha, Lea De Seine.Embora tenha sido apontada como a eleita de Cooper, a mediática artista continua solteira. Leonardo DiCaprio foi outro dos galãs que lhe foram atribuídos.