Lady Gaga e Bradley Cooper já vivem juntos

01:30

Ana Catarina Campos

Passou apenas um mês desde que a separação de Irina Shayk e Bradley Cooper foi oficialmente anunciada, no entanto, o assunto parece estar mais do que resolvido para o ator.Segundo a revista ‘In Touch’, Bradley Cooper e Lady Gaga estão já a viver debaixo do mesmo tecto em Nova Iorque, num apartamento que o ator já tinha. A cantora estará neste momento dedicada a fazer algumas alterações na decoração do espaço.Já depois da separação de Irina e Bradley ter sido anunciada, surgiram rumores que acusam a mãe do ator de ter atrapalhado a relação de quatro anos.É ainda possível que o ex-casal se encontre em tribunal para disputar a custódia da filha.