Lady Gaga e Bradley Cooper novamente juntos

Lady Gaga e Bradley Cooper continuam à espera de que os rumores de que os dois formam um casal sejam confirmados e, enquanto o dia não chega, mostram-se atentos a todos os passos do par. E a verdade é que ficaram eufóricos quando esta semana se falou da possibilidade de a cantora de 33 anos de idade e fo ator, 44, subirem brevemente ao palco para um espetáculo baseado no filme ‘Assim Nasce uma Estrela’.



"Há rumores de que irá acontecer um espetáculo de ambos em palco. É um momento muito aguardado pelos fãs", diz uma fonte à imprensa internacional, acrescentando que Irina Shayk não vê com bons olhos qualquer cumplicidade pública entre o ex-companheiro e a estrela.



Para ela, é uma prova de que as suas desconfianças tinham, afinal, fundamento. Está muito magoada com tudo isto e claro que ainda não esqueceu Bradley."



Para superar esta fase difícil da sua vida, a modelo russa tem-se focado, mais do que nunca, no trabalho e, claro, na filha Lea, de quase 2 anos. "A Irina está muito preocupada com a Lea. Não quer que ela sofra e quer protegê-la de todas estas notícias e especulações. Isso sim, é uma prioridade", diz a fonte.