Lady Gaga e Jennifer Lopez em atuações emocionadas na tomada de posse de Joe Biden

Lady Gaga e Jennifer Lopez atuaram na tomada de posse do 46º Presidente dos EUA, Joe Biden, esta quarta-feira, no capitólio norte-americano. Num dia marcante para o país, as cantoras não contiveram a emoção.



Após Kamala Harris assumir a vice-presidência do país, Lady Gaga protagonizou um dos momentos mais emotivos da cerimónia ao cantar o hino americano. Durante a atuação, a artista não conteve a emoção e chegou a chorar.





tanto Lady Gaga como Jennifer Lopez "representam uma imagem clara da grande diversidade da nação". As artistas simbolizam a "visão inabalável de Biden e da vice-presidente eleita Kamala Harris de um novo capítulo na história americana, no qual somos uma América unida para superar as profundas divisões e desafios enfrentados pelo povo, unificar o país e restaurar a alma de nossa nação", escreveu a equipa do presidente eleito.

A cantora latina J-Lo também foi uma das convidadas do novo presidente dos EUA e interpretou o tema 'God Bless America'. A meio da atuação proferiu uma mensagem sobre justiça e liberdade., afirmou.Antes da tomada de posse do novo presidente dos EUA, a equipa de Joe Biden emitiu um comunicado a explicar queVeja aqui os videos das atuações: