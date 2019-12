Lady Gaga esquece Cooper nos braços de Dicaprio

De acordo com a publicação, a cantora tem encontrado consolo para a sua desilusão amorosa com Bradley Cooper nos braços do galã.A revista dá conta de que, recentemente, os dois estiveram juntos num evento de solidariedade que a cantora organizou, em Los Angeles, e em que foram vistos a jogar póquer."O amor do Leonardo pelo póquer é bem conhecido, de modo que seria uma maneira fácil para ele esconder o facto de estar na festa com ela".Apesar de Leonardo DiCaprio ter revelado há dois anos que namora com Camila Morrone, a revista afirma que o casal está a passar por um momento frágil na relação. " Não parecem felizes ultimamente".Também Lady Gaga revela estar a passar por uma fase mais delicada desde que o romance com Bradley Cooper terminou. A cantora, segundo a imprensa internacional, apostava tudo neste amor e não esconde a desilusão amorosa.Segundo fontes da revista, agora Gaga poderá ter esquecido o ator norte-americano com DiCaprio.