Lady Gaga fala sobre romance com Bradley Cooper: "Foi tudo planeado"

Cinco meses após ter sido tornada pública a separação de Bradley Cooper e Irina Shayk, Lady Gaga revela, finalmente, toda a verdade sobre o seu alegado romance com o ator, com quem contracenou no filme ‘Assim Nasce Uma Estrela’. Ao site Cinemablend, a cantora esclareceu que tudo não passou de uma encenação bem feita."Para falar a verdade, acho que a imprensa foi muito ingénua. Criámos uma história de amor. Para mim, enquanto artista e atriz, era claro que queríamos que as pessoas acreditassem que estávamos apaixonados", revelou. "E queríamos que as pessoas sentissem esse amor nos Óscares", acrescentou a intérprete de ‘Shallow’.Os rumores de que Lady Gaga, de 33 anos, e Bradley Cooper, de 44, se teriam apaixonado durante as gravações do filme foram alimentados pela atuação cúmplice da dupla durante a cerimónia dos Óscares, em fevereiro.Quatro meses depois, a imprensa internacional anunciava que o ator estava separado de Irina Shayk, de quem tem uma filha de dois anos. A cantora vem agora dizer que foi tudo propositado: "Trabalhámos muito, ensaiámos durante dias. Planeámos tudo, foi uma performance orquestrada".Entretanto, numa entrevista à ‘Elle’, Lady Gaga falou do trauma de ter sido violada repetidamente quando tinha 19 anos. "Mas sobrevivi e continuei em frente", afirma a cantora e atriz, que esta quarta-feira foi obrigada a cancelar um espetáculo em Las Vegas devido a uma infeção respiratória e bronquite.