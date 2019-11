Lady Gaga: Humilhada e provocada na juventude

Seé hoje uma das mais respeitadas e admiradas cantoras do Mundo, a verdade é que a sua existência nem sempre foi um mar de rosas.Na fase da juventude, a cantora foipelos colegas de escola. Quem o revelou foi a sua mãe, Cynthia Germanotta, numa entrevista à CBS., disse., revelou ainda Cynthia que, juntamente com a filha, fundou em 2011 a, fundação que se ocupa em promover a saúde mental, criar umpara os jovens; criar espaços seguros, promover a aprendizagem de habilidades para a vida e oferecer oportunidades para melhorar as comunidades locais., explicou Cynthia, que sublinhou ainda os efeitos que os problemas de saúde mental podem ter nas famílias.No decorrer da entrevista, a mãe de Lady revelou ainda que, pela sua inexperiência, não estava preparada para lidar com os problemas da filha na juventude.