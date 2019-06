Irina Shayk e Bradley Cooper estão separados

Foto: Reuters

01:30

Desde que foi anunciado o fim da relação entre Irina Shayk e Bradley Cooper que Lady Gaga tem estado no centro de todas as atenções, sendo acusada de ser a causadora da separação.A cantora tem sido, inclusivamente, arrasada na sua conta de Instagram, com comentários negativos dos fãs, que a insultam e atacam consecutivamente.Cansada de ver o seu nome envolvido na polémica, Lady Gaga decidiu finalmente reagir e, durante um concerto em Las Vegas, respondeu aos fãs, pedindo para pararem com as especulações."Mais uma coisa, sejam queridos ou vão-se f****", limitou-se a dizer aos seguidores.