Lady Gaga revela trauma: "Fui violada várias vezes quando tinha 19 anos"

Oprah Wenfrey, no novo formato da apresentadora, 'Oprah's 2020 Vision', e recordou o pesadelo que viveu quando tinha 19 anos.explicou a estrela, que revelou ainda sofrer de fibromialgia, dores musculares que afetam o corpo todo, e que a doença se agravou após a violação., desabafou Lady Gaga, destacando as dificuldades que ainda tem em lidar com o assunto.A proagonista do filme 'Assim Nasce uma Estrela', aproveitou o momento para confessar que lamenta não ter tido ajuda psicológica na altura e que a vida agitada que leva em função da carreira de sucesso também proporcionaram falta de tempo para se consciencializar de tudo o que passou, o que só aconteceu uns anos mais tarde.A cantora, recorde-se, esteve, no último ano, nas bocas do mundo devido ao relacionamento com Bradley Cooper, que levou à separação do ator e da modelo, Irina Shayk. Segundo a imprensa internacional, Lady Gaga ficou devastada com o final da relação com Cooper e ainda não recuperou da rutura sentimental.