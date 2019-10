Lady Gaga sofre queda aparatosa em palco ao colo de fã

A cantora Lady Gaga sofreu uma queda desastrosa enquanto dançava com um fã em cima do palco durante um concerto em Las Vegas, nos Estados Unidos.Em vídeos partilhados nas redes sociais, a cantora é vista a dançar com um fã que convidou para subir ao palco, envolvendo as pernas na cintura dele. No entanto, o homem desequilibrou-se e caíram os dois.Além de praticamente derrubar Lady Gaga, o fã também caiu em cima dela.Apesar da queda, a cantora regressou ao palco e continuou o espetáculo.