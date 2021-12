Lágrimas e abraços na gala de homenagem a Sara Carreira

Já a noite ia a meio quando Tony Carreira e os filhos, Mickael e David, subiram ao palco para cantarem ‘Gosto de Ti’, tema escrito por Sara Carreira. Os versos emocionavam a sala: “Mesmo estando longe estou aí” e “Eu vou estar sempre perto de ti”. No final, pai e filhos abraçavam-se, com o público de pé. Tony acabava em lágrimas. Este foi um dos momentos altos da ‘Gala dos Sonhos’ da Associação Sara Carreira, que decorreu quarta-feira à noite no CCB, em Lisboa.A noite foi marcada pela solidariedade, pelo afeto e pela união em torno de uma causa (a associação atribui bolsas de estudo a crianças e jovens). Até Marcelo Rebelo de Sousa deixou uma mensagem em vídeo a destacar a “ambição” e “generosidade” da jovem.