Lágrimas e dor nas cerimónias fúnebres do marido de Isabel dos Santos

Isabel dos Santos e a família na última homenagem a Sindika

Foi uma homenagem grandiosa aquela quepreparou para o marido, Sindika Dokolo, que morreu no passado dia 29 de novembro, aos 48 anos, enquanto praticava mergulho livre, no Dubai.Três cerimónias decorreram em simultâneo e tiveram transmissão em direto e em contínuo na televisão angolana. No Congo, a terra natal do colecionador de arte, a família nuclear prestou a sua homenagem, e em Angola, onde viveu grande parte dos anos, estavam muitos amigos e artistas que cantaram em memória de Sindika. Em Londres – onde o casal se conheceu – decorreu a cerimónia principal, com a missa de corpo presente a juntar a família mais chegada.A filha do antigo presidente angolano José Eduardo dos Santos não escondeu a dor de perder o grande amor da sua vida e pediu para rezarem por Sindika., disse Isabel dos Santos, de voz embargada. Antes, já a empresária angolana tinha assistido emocionada às palavras da filha mais velha, que representou os irmãos na despedida ao pai com uma mensagem repleta de ternura. "Se há uma coisa que aprendi contigo foi a viver em pleno, sem medo de arriscar, a sair da zona de conforto. És um exemplo, amamos-te", disse a jovem, acrescentando que o pai sempre acreditou em si e lhe deu confiança, nos momentos mais difíceis., disse a filha mais velha, emocionando os presentes.