Lágrimas e gratidão no adeus a Carlos do Carmo

Uma verdadeira enchente. Familiares, amigos de profissão e vários admiradores de Carlos do Carmo, que morreu a 1 de janeiro, aos 81 anos, reuniram-se esta segunda-feira na Basílica da Estrela, Lisboa, para a última homenagem ao fadista.





Logo pela manhã vários músicos apareceram para prestar as condolências à família. Luís Represes foi um deles. “É uma referência na cultura, cidadania, pela ética na música e na vida. O Carlos não se restringiu a um só registo. Tinha muito apreço e gosto em trabalhar com pessoas diferentes e de outras gerações. Fica o maior exemplo”, lembrou com saudade. Camané, que o conheceu ainda em jovem, não controlou as lágrimas ao recordar o companheirismo com Carlos do Carmo. “Foi muito importante no meu caminho.”