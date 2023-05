Lando Norris desmente relação com Margarida Corceiro

Lando Norris reagiu às notícias desencadeados pela fotografia em que surge ao lado da atriz portuguesa Margarida Corceiro, o que levou a imprensa a admitir um romance entre o piloto, de 23 anos, e a namorada de João Félix, de 20 anos.





Em declarações ao ‘The Sun’, o piloto britânico de Fórmula 1, que já namorou com a também portuguesa Luisinha Oliveira, diz não ter “nada a esconder” e aproveitou para desmentir os boatos: “Até parece que não posso ter amigos.” “Quando vou a um restaurante não tento esconder nada. Posso fazer aquilo que quiser. Se quisesse esconder alguma coisa fazia-o bem, mas não é o caso. Acho hilariante tirarem conclusões só porque me veem com alguém. Não estou a tentar esconder nada (...), é difícil evitar o escrutínio, mas não quero ficar em casa o dia todo, sentado atrás de um computador”, lamentou.