Laura Figueiredo apanha susto com queda na piscina

Carolina Cunha e Hugo Alves

Laura Figueiredo mostra perna lesionada

Uma "brincadeira tonta" na borda da piscina, no passado sábado, em sua casa, levou Laura Figueiredo a ter de ser assistida por um médico e a levar três pontos numa perna.A notícia foi dada pela própria companheira de Mickael Carreira através das redes sociais. "Tenham cuidado a brincar na piscina com um cantor. Pode correr bem mal". Apesar do susto, tentou desvalorizar o sucedido: "Eu era uma criança ninja, levei pontos aqui, aqui… Para mim, isto é tranquilo. Três pontos? Tranquilaço!"A ex-apresentadora terá, no entanto, ido longe demais nos vídeos que publicou (um deles mostrava mesmo o momento em que foi suturada) e acabou criticada por alguns seguidores. Inevitavelmente, teve de acabar a pedir desculpas. "Sorry, não pensei que houvesse pessoas que pudessem ficar mais sensibilizadas ou que lhes fizesse confusão os pontos... devia ter pensado duas vezes antes de gravar e partilhar convosco", escreveu Laura Figueiredo.No dia seguinte, Laura Figueiredo mostrou um novo vídeo da perna.