Laura Figueiredo apoia-se na filha em fase difícil: "É nela que encontro força todos os dias”

Companheira de Mickael Carreira fez as delícias dos seguidores ao mostrar foto com a pequena Beatriz.

20:14

Tão lindas", "Os filhos são o nosso melhor. És uma super mãe Laurinha", "Que fofinhas" ou "Tão queridas".



Recorde-se que Laura Figueiredo esteve algumas semanas afastada das redes sociais, após a morte da cunhada Sara Carreira, vítima de um trágico acidente de viação no dia 5 de dezembro, na A1, em Santarém. Desde o fatídico dia, a família Carreira vive os dias mais negros, num luto difícil de superar.

utilizou as redes sociais, esta quinta-feira, dia 4 de fevereiro, para partilhar uma fotografia ternurenta em que surge a abraçar a filha, de três anos, fruto da sua relação comMãe 'babada', a companheira do cantor não resistiu a declarar-se à pequena., começou por escrever na legenda da imagem que evidencia a cumplicidade entre as duas., rematou.A fotografia, depressa, fez as delícias dos seguidores, que não hesitaram em tecer elogios à mãe e filha: