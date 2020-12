Laura Figueiredo chora morte de cunhada Sara Carreira: "Não sei como vamos fazer o Natal. Olha por nós"

Laura Figueiredo, companheira de Mickael Carreira, quebrou o silêncio sobre a tragédia que tirou a vida à cunhada Sara Carreira, de 21 anos. Num longo texto nas redes sociais, a nora de Tony Carreira recordou os momentos vividos em família com Sara e destacou o “sorriso e brilho” desta. “Sempre foste a mais animada com as festas, tudo tinha de estar perfeito, conseguias pensar em todos, imaginar como seria o momento, estamos tão perto do Natal que era a festa que mais gostavas (...) Não sei como vamos fazê-lo agora, não consigo imaginar”, lamentou a ex-apresentadora que mantinha uma relação de proximidade com a cunhada.









A dor e sofrimento pairam entre a família Carreira desde o fatal acidente na A1 no sábado, dia 5 - a filha mais nova de Tony Carreira seguia em viagem com o namorado, Ivo Lucas (ver caixa), de regresso a casa depois de uma deslocação ao Porto. Ainda assim, Laura acredita que, esteja onde estiver, Sara olhará sempre pela família. “Acalma-me saber que te teremos sempre junto de nós, sei que nos vais guardar e proteger para sempre, faz-me bem acreditar que é verdade, que existimos além desta vida, faz-me bem pensar que estás com os meus, aí em cima, que juntos olham por nós enquanto aprendemos a lidar com esta dor. Agradeço por fazeres parte das nossas vidas. E agradeço a todas as pessoas o carinho, a bondade e o respeito com que nos trataram neste momento. És profundamente amada por todos! Ajuda-nos aí de cima. Te amo ratinho”, escreveu Laura.

Também este sábado, dezenas de fãs vestiram-se de branco e organizaram numa homenagem a Sara Carreira. Um evento divulgado através de um clube de fãs nas redes sociais, que decorreu na praia da Fonte da Telha, na Costa de Caparica. Um momento de emoção ao som do tema ‘Gosto de Ti’, durante o qual foram lançados balões brancos para o céu e rosas brancas ao mar em memória de Sara.





O local do evento foi escolhido ao pormenor, uma vez que é perto da moradia onde Sara residia com a mãe, Fernanda.



Ivo e David sem data para regresso ao trabalho

Uma semana após o desastre na A1, Ivo Lucas, de 30 anos, que conduzia o carro de Sara Carreira, continua internado no Hospital Santa Maria, em Lisboa. Para já, não se sabe quando o ator vai ter alta e os responsáveis pelo canal de Paço de Arcos e a produção da novela ‘Amor, Amor’, cujo o elenco o ator integra, tiveram de readaptar as gravações da história: "Para fazer face ao ciclo de recuperação do ator Ivo Lucas, a SP e a SIC estão a adaptar a história, de forma a que a personagem por ele interpretada possa ausentar-se durante um determinado período".



Também a TVI já se pronunciou sobre a situação de David Carreira em ‘Bem Me Quer’. O ator não tem data prevista para o regresso às gravações. Uma situação que, ainda assim, não afeta a emissão porque a TVI dispõe de vários episódios gravados.