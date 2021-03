Laura Figueiredo confessa: "Tem dias em que eu me vou abaixo"

esteve algumas semanas afastada das redes sociais, após a morte da cunhada

, vítima de um trágico acidente de viação no dia 5 de dezembro, na A1, em Santarém. Desde o fatídico dia, a família Carreira vive os dias mais negros, num luto difícil de superar.

foi a primeira convidada dena rúbrica 'Gente como a Gente' da plataforma Womanlife. Durante a entrevista, a mulher deabriu o coração para falar sobre a dificuldade do segundo confinamento, e admitiu que já se foi abaixo nos últimos tempos.A antiga apresentadora do 'Fama Show', da SIC, confessou que o segundo confinamento está a ser muito difícil: "Está a ser bem mais difícil o segundo, muito mais". Questionada pela apresentadora sobre como lida com o facto de ter sofrido uma perda antes do segundo confinamento, Laura admite:, acrescentou.Mãe 'babada', Laura falou ainda sobre a pequena, a quem apelida de '"ninja": "Ela é muito boazinha e muito fofa, mas ela é muito elétrica". "Ela é muito princesa, adora princesas e unicórnios, mas se ela sai a correr... ela é uma criança cheia de energia", disse.No final, a companheira de Mickael Carreira revelou qual a coisa que mais quer fazer, assim que a pandemia acabar:Recorde-se que Laura Figueiredo