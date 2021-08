Laura Figueiredo e Mickael Carreira divertem-se com a filha a bordo de iate

Após terem passado as últimas semanas a fazerem visitas regulares a Tony Carreira, na sua casa no Algarve, acompanhados pelo resto do clã Carreira, Laura Figueiredo e Mickael Carreira optaram por tirar uns dias a três.









De forma a passar um dia diferente, o cantor ‘raptou’ a namorada e a filha, Beatriz, de quatro anos, para passarem o dia em alto-mar a bordo de um iate. Laura Figueiredo mostrou-se encantada com o passeio e partilhou o registo com os seguidores.

“O meu fotógrafo (não de profissão, mas o especial da quarentena, aquele que vocês sabem quem é) tirou estas fotografias e ficou muito triste por ter partilhado convosco as minhas selfies, em vez destas. Nem me atrevo a perguntar quais preferem porque se não forem estas... Arrisco-me a ficar sem namorado”, brincou, referindo-se a Mickael Carreira.





Também o cantor se mostrou a conduzir o iate que alugou para o dia especial.





Estas são as primeiras férias de verão da família Carreira, após a morte de Sara Carreira, que perdeu a vida a 5 de dezembro de 2020, vítima de um acidente de viação.