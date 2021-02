Laura Figueiredo faz as delícias dos fãs ao partilhar foto da filha vestida de princesa

12 fev 2021 • 13:44

Que princesa linda", "Linda", "Tão bonita" ou "Adoro".



Recorde-se que Laura Figueiredo esteve algumas semanas afastada das redes sociais, após a morte da cunhada Sara. Desde o dia fatídico, a família Carreira vive dias mais negros, num luto difícil de superar.

mostrou uma vez mais que é na filha, de três anos, que se apoia na fase difícil depois da morte da cunhada, vítima de um trágico acidente de viação em dezembro passado. No entanto, a companheira detem-se esforçado ao máximo para seguir em frente e dedicado o seu tempo à sua 'mais que tudo'.Esta sexta-feira, dia 12, a antiga apresentadora do 'Fama Show' fez as delícias dos seguidores ao partilhar uma imagem da pequena Beatriz vestida de princesa., escreveu na legenda.Como seria de esperar, a caixa de comentários encheu-se de elogios: "