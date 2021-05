Laura Figueiredo faz confissão sobre Mickael Carreira: "Era muito mulherengo"

Junta há nove anos comfez algumas confissões a Júlia Pinheiro, no seu programa 'Júlia', na SIC, sobre o início do namoro. A nora de Tony Carreira revelou que o seu amado era mulherengo quando começaram a namorar, mas que só se apercebeu ao fim de algum tempo., contou, quando questionada por Júlia Pinheiro se tinha noção do mediatismo da família Carreira.A apresentadora mostrou-se estupefacta com as declarações da convidada., afirmou, entre risos.Laura Figueiredo brincou com o facto de Mickael Carreira ser um 'pinga amor'., contou a Júlia Pinheiro.Durante a entrevista com a anfitriã do 'Júlia', a convidada não conteve a emoção ao falar da cunhada Sara Carreira, que morreu aos 21 anos , vítima de um acidente de viação, a 5 de dezembro de dezembro. ", afirmou.Laura e Mickael Carreira são pais de Beatriz, de quatro anos. Recentemente, o casal mostrou o rosto da menina deixando os fãs encantados com a sua beleza.