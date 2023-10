Laura Figueiredo mostra revolta após ser alvo de xenofobia

"Isto não está ok! (…) Isso não está certo, não é correto. Vamos pôr consciência nas pessoas e terminar com este tipo de comportamentos, não é patriotismo, é só errado e crime punido com pena e prisão (…) pensem um bocadinho antes de falar", alertou a cunhada de Carolina Carvalho.



Veja na galeria a imagem na qual Laura Figueiredo mostra as ofensas que lhe foram dirigidas.





Nesta quarta-feira, dia 4 de outubro, Laura Figueiredo, de 36 anos, partilhou nas histórias do Instagram alguns comentários ofensivos dirigidos a si, devido ao sotaque brasileiro que às vezes utiliza.ou, foram alguns desses comentários.Perante estas ofensas, a companheira de Mickael Carreira atingiu o seu limite e decidiu falar sobre o assunto, revelando que issocom ela., relembrou a influencer.A mãe de Beatriz e Gabriel mostrou-se ainda desiludida por até em televisão fazerem reparos ao sotaque que usa., disse ainda Laura Figueirdo.Ao fim de ignorar o assunto durante algum tempo a influencer não aguentou mais e acusou quem faz estes comentários de xenofobia., disse a influencer mostrando-se indignada.