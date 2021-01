Laura Figueiredo presta homenagem à cunhada Sara Carreira

Laura Figueiredo lembrou a cunhada, Sara Carreira, no dia em que completou um mês da sua trágica morte.Os seguidores não deixaram o gesto passar despercebido e deixaram-lhe mensagens de carinho e força.Hoje, a antiga apresentadora do 'Fama Show' (SIC) voltou a falar com os fãs através de um vídeo partilhado nas Instasorties.".Sara Carreira morreu no dia 5 de dezembro num acidente de viação na A1, em Santarém.