Laura Figueiredo reage a críticas sobre magreza

Laura Figueiredo comenta críticas de magreza extrema

17:18

Os comentário depreciativos voltaram a fazer-se sentir na publicação, o que originou discussões entre vários seguidores. Procurando acalmar os ânimos, a companheira de Mickael Carreira reagiu e deixou uma mensagem onde fala da forma como lida com as opiniões das outras pessoas.



Laura Figueiredo tem vindo a partilhar diversas imagens em biquíni, onde se mostra bastante segura da sua silhueta. As fotografias partilhadas na sua conta pessoal de Instagram voltaram a gerar uma onda de comentários de seguidores que deixam duras críticas à sua magreza.

"As pessoas não são avestruzes que enfiam a cabeça na areia e que não vêem as coisas. Obviamente que se eu não respondo é uma opção, um crescimento que eu tive. Aprendi que não vale a pena estar a discutir as formas de as pessoas estarem perante a vida e de interagirem com os outros. Mas eu vejo, efetivamente eu vejo, mas aquilo que eu vejo e que vale a pena é o carinho de todos vocês", disse.

Apesar de se sentir bastante apoiada por diversos seguidores, Laura pediu aos fãs para não alimentarem as discussões.