Laura Figueiredo responde a críticas sobre magreza: “Todos temos direito à nossa opinião”

Já não é a primeira vez que o físico de Laura Figueiredo é alvo de críticas. Esta quarta-feira, dia 17 junho, a antiga apresentadora do Fama Show deu nas vistas ao publicar uma fotografia em biquíni, exibindo a sua silhueta.

"Vamos só aproveitar este dia lindo", escreveu Laura Figueiredo na legenda da publicação.

Depressa, os seguidores invadiram a caixa de comentários com elogios, mas também com algumas críticas. "Oh, que magra demais", comentou um internauta.

O comentário mereceu a resposta de Laura Figueiredo: "Todos temos direito à nossa opinião e gosto, o que é demais para uns para outros será de menos, mas o que importa é que estejamos felizes saudáveis e de bem com a vinda. Tudo de bom para si".