Laura Figueiredo revive pesadelo dois anos após ter perdido o irmão

Passados dois anos do trágico acidente que tirou a vida ao irmão, Laura Figueiredo ultrapassa novos momentos de dor com a perda da cunhada, Sara Carreira.





Recorde-se que em julho de 2018, Laura Figueiredo viveu o maior pesadelo da sua vida com a morte do irmão, aos 36 anos. Mário Fernando de Souza Figueiredo não resistiu aos ferimentos, após perder o controlo do carro em que seguia, a 337 quilómetros a oeste da cidade de São Paulo, no Brasil. Na sequência do despiste, o veículo foi colidir contra um sinal de trânsito e acabou por capotar.





No último sábado, dia 5 de dezembro, Laura Figueiredo voltou a reviver um drama do passado, ao perder a cunhada nas mesmas circunstâncias em que viu o irmão partir.