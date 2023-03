Laura Galvão mostra-se como veio ao Mundo

10:38

Vanessa Fidalgo

A atriz Laura Galvão animou as redes sociais ao partilhar uma fotografia em que aparece sem roupa, tapando os seios com o cabelo, numa imagem que lembra a figura de Eva no paraíso.

Além da imagem, Laura Galvão, que está neste momento a trabalhar em Angola, deixou uma mensagem a todas as mulheres: "Seja Mulher... sem preconceito! Você é linda tal como é".

Logo após publicar a imagem, a atriz rapidamente recebeu vários comentários elogiosos. "Linda" ou "Pura e simplesmente maravilhosa", podia ler-se entre as reações.