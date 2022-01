Laura Galvão tentou o suicídio por causa do pai Atriz partilhou o “momento mais triste” da sua vida.

Laura Galvão já partilhou que o “momento mais triste” da sua vida foi aos 13 anos, quando saiu de casa para ir viver com um homem mais velho. Embora tenha optado por manter a identidade do homem em segredo, a revista ‘Nova Gente’ avança que se tratou do seu pai. A atriz tentou suicidar-se após este período da sua vida.

