Cantor continua em guerra com o antigo presidente do Sporting.

Leandro acusa Bruno de Carvalho de ser “manipulador”

Foto: Direitos Reservados

01:30

Após ter entrado no ‘Big Brother Famosos’ (TVI) a garantir que estava para jogar e que não tinha intenções de fazer amigos, Leandro afirmou que ia mudar de atitude e que ia ser mais calmo. Contudo, em conversa com Nuno Homem de Sá, o cantor partilhou que continua em guerra com Bruno de Carvalho, que classificou como “muito manipulador”.









“O que eu vejo é que o Bruno é uma pessoa que está sempre mal com tudo, sempre a tentar que as pessoas façam o que ele acha que deve ser feito”, começou por afirmar. “É muito manipulador. A verdade é que ele manipula a cabeça das pessoas… E já percebeu que para o meu lado não…”, afirmou. Sobre a posição que assumiu na primeira semana do programa, Leandro explicou que agiu ao ataque por causa do colega. “Quando eu entrei foi mais para o intimidar. Para ele perceber que não havia os parolos que ele pensa que há. Ele acha-se muito inteligente e acha que o grupo é todo burro.”

Leandro e Bruno de Carvalho fazem parte do leque de nomeados desta semana e estão em risco de serem expulsos no próximo domingo.



Jaciara está farta de Nuno Homem de Sá, de quem já esteve muito próxima. “Não suporto mais ouvir a tua voz, homem chato, brincadeira sem limite. Você não se toca, sem limites, sem respeito às pessoas”, acusou a brasileira.



Marta Gil vence prémio



Confinada no programa da TVI, Marta Gil, de 36 anos, não sabe que ganhou o prémio de Melhor Atriz em Thriller nos International Film Awards Actress Universe pelo seu papel na curta-metragem ‘Red Roses Never Die’.