Leandro acusado de violência: “Bati com a cabeça no balcão e ele ameaçou que me matava"

Leandro está a ser acusado de violência contra uma mulher. Segundo a ‘TV7Dias’, o episódio terá acontecido no passado dia 3 de novembro, em Odivelas, no salão de estética gerido por Doina Stratulat, companheira do cantor. Tudo começou quando a alegada vítima se dirigiu ao local para solicitar o livro de reclamações de uma empresa do ramo da construção.

"Começou a gritar para sairmos dali e eu perguntei: ‘Mas não quer saber o assunto que me traz aqui?’. Ele voltou a dizer para sairmos e eu peguei no telemóvel para ligar à Polícia. Ele atirou-me o telemóvel cá para fora. Ele não partiu o telemóvel…ele escavacou-o todo!", começou por contar a mulher, que prefere manter a sua identidade em anonimato. A vítima fala ainda em ameaças de morte por parte do cantor: "Ele só me dizia: ‘Tu chamas a Polícia e eu mato-te!’ (…) Ele agarrou-me a mão e atirou o telemóvel para fora da loja. Fiquei com o dedo todo negro e imobilizado, o dedo anelar. Estava uma grande confusão, eu só queria ver se a minha colega estava bem, entretanto eu já estava no chão, lembro-me de ele me pisar a barriga, ainda tenho a camisola com a marca dos pés dele".

Contudo, as alegadas agressões não se ficaram por aqui: "Bati com a cabeça ao lado do balcão, ele ameaçou-me duas vezes que me matava! Quando o sócio do Leandro chegou, eu implorei-lhe para chamar a Polícia e ele não fez nada, nem ele nem a mulher dele, nem a cliente que estava no salão. Ninguém me ajudou. Eu pensei que ia morrer ali (…)".

Entretanto, o músico revelou a sua versão da história e acusou a vítima de querer denegrir a sua imagem: "As senhoras entraram ali a cobrar uma dívida que nada tinha que ver com a minha empresa, nem com nada meu (…) Perguntei-lhes quem eram e a senhora já trazia um telemóvel a gravar, a apontar para mim, a dizer ‘Bates em mulheres? Vais-me bater a mim?’".

À publicação, o cantor refere que o problema da mulher era com o seu sócio e nega quaisquer agressões: "Essa senhora, como viu que eu era uma figura pública, e como não conseguiu entrar em contacto com o meu sócio, aproveitou e veio aqui para levantar uma grande confusão para que eu ficasse cheio de vergonha e lhe pagasse! É mais uma psicopata que veio tentar a sua sorte (…) Houve agressões, mas da parte dela. Nem sequer lhe toquei com as mãos, não lhe fiz nada".

Leandro garante que o processo vai avançar para tribunal.